Pipeline: Verlagerung an die Tankstelle? Jetzt spricht die Pächterin

An der Pipeline gelten neue strenge Regeln. Laut Anrainern verlagert sich das Problem zur Tankstelle. VOL.AT hat bei der Pächterin nachgefragt.

Die seit Freitag geltenden Alkohol- und Musikboxen-Verbote an der Pipeline scheinen zu wirken. Am Samstag war es laut Anrainern so ruhig wie lange nicht mehr. Das bestätigt auch die Stadt: Man sei überrascht gewesen, wie wenig los gewesen sei. Laut Anrainerberichten soll es am Freitag ganz anders zugegangen sein: Von "absoluten Horror-Menschenmassen" und einer Verlagerung zur Tankstelle und zum Seehofweg ist die Rede. Das kann Jacqueline Beer, Pächterin der BP-Tankstelle nicht bestätigen: "Im Gegenteil. Dadurch, dass es sich an der Pipeline verlagert hat, haben wir in der Nacht kaum mehr ein Geschäft", meint sie gegenüber VOL.AT. Laut Berichten gab es eine Menschenansammlung am "Wiking"-Hafen.