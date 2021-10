"Pipeline"-Ausbau: Veränderte Strecke für Radfahrer

Weitere Verbesserungen am Rad- und Gehweg in Lochau-Bregenz bringen temporäre Einschränkungen mit sich.

Trennung zwischen Fuß- und Radweg

Im Zuge der Bauarbeiten an der "Pipeline" wird die Trennung zwischen Fuß- und Radweg konsequent weitergeführt. Durch die Verbreiterung entstehen ein drei Meter breiter Fußweg und ein 5 Meter breiter Radweg. Während der Bauarbeiten gelten folgende Umleitungen für Radfahrende:

Von Lindau kommend werden die Radfahrenden am Ende vom Lochauer Hafen zum Bahnübergang Kaiserstrand geleitet. Von dort aus führt ein kombinierter Geh- und Radweg entlang der L190 in Richtung Bregenz. Auf Grund der geringen Breite von 1,40 bis 1,60 Meter ist hier besondere, gegenseitige Rücksichtnahme auf dem ca. zwei Kilometer langen Abschnitt geboten. Im Bereich Bahnübergang "Mili" in Bregenz kann wieder auf den Geh- und Radweg auf der Pipeline gewechselt werden. Hier ist auch der Übergang, bei welchem die Radfahrer von Bregenz kommend die Pipeline verlassen müssen und auf die L190 geleitet werden.