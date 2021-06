Party bis spät in die Nacht an der Pipeline, Müll am Morgen danach.

So eskalierte die Party am Samstag an der Pipeline

Auf der Social Media Plattform TikTok ist ein Video aufgetaucht, das feiernde Jugendlich an der Pipeline in Bregenz kurz vor Mitternacht am Samstagabend zeigt.

Ein Lokalaugenschein am Sonntagmorgen hatte wieder Berge von Müll gezeigt, die von feiernden Menschen am Vorabend zurückgelassen worden waren.

Im Video selbst sind zahlreiche feiernde junge Menschen an der Pipeline zu sehen. Eine Szene zeigt dichtes Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ein Jugendlicher hat es sich offenbar in der Gepäckablage bequem gemacht.

Wie die Polizei am Sonntag gegenüber VOL.AT angegeben hat, hatte es am Samstag keinen Einsatz an der Pipeline gegeben.

Es sei unter anderem der Jahreszeit geschuldet, dass sich eben jetzt viele Menschen am Seeufer tummeln würden, so die Polizei. In den vergangenen Wochen ist bereits mehrmals zu ausufernden Partys an der Pipeline und darauf folgende Polizeieinsätze gekommen.

Die Stadt Bregenz hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Situation in den Griff zu bekommen.

