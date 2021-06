Pipeline: Anrainer berichten von Schlägerei mit Verletztem

An der Pipeline war am Wochenende wieder viel los. Laut Anrainern soll es auch eine Messerstecherei gegeben haben. VOL.AT hat bei der Polizei nachgefragt.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Beschwerden über Lärm und Müll an der Pipeline. Auch am Wochenende versammelten sich abends rund 700 Personen. "Wir sind am Verzweifeln hier", erklärt eine Anrainerin. "Die Müllen uns alles zu." Auch die Tankstelle gegenüber der Pipeline bleibt nicht verschont: Dort sollen sich die Feiernden vergnügen und mit Alkohol eindecken, so Anrainer. Der nahe Seehofweg und die Grünanlagen würden zudem als WC benutzt.