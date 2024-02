Pioneers Vorarlberg voller Zuversicht ins erste Pre Play-off Spiel in Innsbruck

Es ist offiziell! Der Gegner im historischen Pre-Playoff Spiel der BEMER Pioneers Vorarlberg steht fest: Westderby gegen die Innsbrucker Haie.

Der Liveticker vom Spiel HC Innsbruck vs Pioneers Vorarlberg

Modus

In einem spannenden Best-of-three-Modus genießt das Team mit der besseren Tabellenplatzierung das Heimrecht. Somit werden die Pioneers am kommenden Sonntag auswärts in Innsbruck antreten. Das entscheidende Heimspiel findet dann am Dienstag um 19:30 Uhr in der Vorarlberghalle statt.

Die Spannung steigt ins Unermessliche, die Atmosphäre knistert vor Energie und die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben! Nach einer Saison voller unermüdlicher Anstrengungen, leidenschaftlichem Einsatz und beinahe verdoppelter Punkteausbeute, haben sich unsere Pioneers ihren wohlverdienten Platz in den Pre-Playoffs erkämpft.

Die Vorfreude ist greifbar, denn die Pioneers stehen vor einer epischen Best-of-Three-Serie im Kampf um das Viertelfinale.

Vorarlbergs Stolz: Pioneers bereit für ihre Pre-Playoff Premiere

Bereits am Sonntag wird die Serie für die Pioneers mit einem Auswärtsspiel beginnen, gefolgt von Spiel 2 am Dienstag in der heimischen Vorarlberghalle. Das Team hat sein Saisonziel erreicht, doch ihr Ehrgeiz endet nicht hier. Unter der Devise des Underdog-Geistes möchten sie weiterhin überraschen und Großes erreichen: “Ich bin unheimlich stolz auf mein Team. Wir gehen als 10. platzierte Mannschaft in die Postseason und werden dementsprechend als Underdog in alle Spiele gehen. Trotzdem sind wir hungriger den je. Wir haben einen ganz speziellen Kader mit außergewöhnlichen Charakteren, der zu allem in der Lage ist.” lobt Headcoach Stanley sein Team.



Das Trainerteam arbeitet unter Hochdruck an der Vorbereitung, wobei Dylan Stanley darauf beharrt, seinem bewährten Spielstil treu zu bleiben. Besonderes Augenmerk liegt auf den Special Teams, die in jüngster Zeit entscheidende Erfolge verzeichneten. Gegen Pustertal gelangen zwei Überzahl-Tore, während sie gleichzeitig alle gegnerischen Powerplays erfolgreich abwehrten.

Sowohl gegen Innsbruck als auch gegen Pustertal konnten die Pioneers in jüngsten Begegnungen knappe Heimsiege einfahren, was das Selbstvertrauen im Team weiter stärkte. Kapitän Alex Pallestrang betonte die Bedeutung von Zusammenhalt, herausragender Torhüterleistung sowie der Fähigkeit, auch in engen Spielen die Oberhand zu behalten, als Schlüssel zur Qualifikation für die Post Season.



Auch Co-Kapitän Kevin Macierzynksi ist von der Stärke des gesamten Teams überzeugt. Er hebt hervor, dass jede der vier Linien zu jeder Zeit ein Tor erzielen kann, und betont, dass es keine schwachen Glieder im Team gibt: “Wir sind eine Einheit und glauben fest an uns. Alle haben im Sommer einen großen Schritt nach vorne gemacht und das wollen wir in den Playoffs beweisen.”



Mit einem starken Teamgeist und dem Glauben an ihre Fähigkeiten gehen die BEMER Pioneers Vorarlberg voller Entschlossenheit in ihre erste Pre-Playoff-Serie. Die Bühne ist bereitet für ein mit Spannung erwartetes Duell, in dem sie erneut beweisen wollen, dass sie zu den Aufsteigern dieser Saison gehören.

Der Ticketvorverkauf für das Heimspiel am Dienstag läuft bereits. Wir bitten alle Zuschauenden die Tickets in unserem Onlineshop zu erwerben. Zum einen sind die online Tickets € 2 günstiger und zum anderen werden somit lange Warteschlangen am Ticketschalter vermieden.



Pre-Playoff Spiel 1:

Sonntag, 25. Februar 2024, 17.30 Uhr auswärts in Innsbruck





Pre-Playoff Spiel 2:

Dienstag, 25. Februar 2024, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle Feldkirch Live auf VOL.AT



Pre-Playoff Spiel 3:

Donnerstag, 29. Februar 2024, auswärts (falls nötig)