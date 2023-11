Pioneers Vorarlberg mit Goalie Caffi wollen den Tabellenführer Linz besiegen

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor dem wohl anspruchsvollsten Doppelwochenende das die ICE League derzeit zu bieten hat. Am Freitag trifft Dylan Stanleys Team auf den Tabellenführer aus Linz und anschließend müssen die Vorarlberger am Sonntag gegen das formstarke Team des HCB Südtirol in Bozen antreten.

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen vor einer anspruchsvollen Herausforderung, wenn sie am kommenden Freitag auf beste Defensive der Liga treffen. Der Tabellenführer zeigt nicht nur eine beeindruckende Leistung in der Verteidigung, sondern glänzt auch durch die konsequente Umsetzung einfacher Spielzüge. “Gegen die Wiener stand es am Sonntag nach 40 Minuten 1:1 und die Black Wings haben trotzdem rein gar nichts am ihrem Spiel geändert. Das zeigt das enorme Vertrauen in ihren Gameplan und der Erfolg gibt ihnen absolut recht.” analysiert Headcoach Stanley. Die Pioneers werden vor allem darauf bedacht sein, die taktische Brillanz der Linzer zu durchbrechen und sich gegen die beste Defensive der Liga durchzusetzen.