Pioneers Vorarlberg hoffen gegen Rekordmeister KAC auf ein Heimsieg

Am Sonntag muss sich das Team von Dylan Stanley dem Tabellenführer EC KAC stellen.

Sonntag, 17:00 Uhr – BEMER Pioneers Vorarlberg vs. EC-KAC

Am Sonntag steht den Pioneers eine noch größere Herausforderung bevor, wenn sie auf den aktuellen Tabellenführer, den EC-KAC, treffen. Das letzte Wochenende endete mit einem 8:5-Sieg für die Kärntner, aber wie Headcoach Stanley im Pre-Game Interview verriet behielt sein Team laut Statistikauswertung in vielen Bereichen die Oberhand. Speziell im 5 gegen 5 waren die Vorarlberger fast in allen Belangen überlegen, was für das bevorstehende Spiel am Sonntag sehr viel Hoffnung macht. Zudem kommt die Pioneers Heimstärke dieser Saison hinzu, die Fans dürfen also durchaus eine enge Partie erwarten, auch wenn der Gegner das Topteam der Liga ist.