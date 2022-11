Pioneers Vorarlberg hoffen gegen Pustertal auf Sieg

An Allerheiligen zählt für die Montfortstädter nur ein voller Erfolg.

Liga-Neuling BEMER Pioneers Vorarlberg trifft am Dienstag erstmals auf den HC Pustertal. Während die Vorarlberger zuletzt nur eines von fünf Spielen gewinnen konnten – die letzten drei Mal mussten sie sich trotz Führungstreffer geschlagen geben – haben die Südtiroler ihren Turnaround wohl geschafft: Drei der letzten vier Spiele wurden gewonnen.

In den 240 Minuten schossen die „Wölfe“ 21 Tore. In den vorangegangenen zehn Partien gelangen dem letztjährigen Viertelfinalisten nur 17 Treffer.

Bei den “Pioneers” ist eben die Offensive die Achillesferse – 1,92 Tore pro Spiel sind der schwächste Wert aller Teams. Daheim wartet die Mannschaft aus dem „Ländle“ schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Pustertal konnte heuer auswärts erst einen Erfolg verbuchen (7:0 vs. HKO). Pustertal könnte mit einem Sieg erstmals seit 30. September wieder in die Top-10 vordringen. Bei den „Wölfen“ hat Aaron Luchuk in den letzten vier aufeinanderfolgenden Spielen immer getroffen.