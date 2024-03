Pioneers Vorarlberg hilft gegen Rekordmeister KAC nur ein Heimsieg

Die Mannen von Trainer Dylan Stanley müssen im vierten Viertelfinale vor vollem Haus unbedingt siegen.

Der Liveticker vom 4. Spiel Pioneers Vorarlberg vs KAC

Nach der Niederlage der Bemer Pioneers Vorarlberg in Klagenfurt am Donnerstag führt der KAC erstmals in der Viertelfinalserie mit 2:1. Wenngleich das Ergebnis erstmals deutlich für ein Team ausfiel, haben die Vorarlberger bereits am Samstag die große Chance auf heimischen Eis wieder auszugleichen. Pallestrang und Co. sind nach dem Aussetzer hochmotiviert in einer vollen Vorarlberghalle zurückzuschlagen.



Kurzanalyse nach Auswärtspleite

Headcoach Dylan Stanley analysierte das Spiel in Klagenfurt wie folgt: "Wir haben uns gestern nicht zu 100% an den Gameplan gehalten. Schon nach den ersten 5 Minuten war ersichtlich, dass wir nicht die erforderliche Disziplin gegen das Topteam der Liga aufbrachten. Das kann in einer langen und anstrengenden Best-of-7 Serie, die zudem im 2-Tages Rhythmus ausgetragen wird, leider vorkommen. Wir wissen aber genau welche Hebel wir in Bewegung setzen müssen, um wieder erfolgreich zu sein."



Leadership und Disziplin Schlüssel zum Erfolg

Um zurückzuschlagen, müssen die Pioneers zurück zu den Grundlagen und zum umfassenden Leadership finden – sowohl seitens des Trainerstabs als auch der Spieler. Sie müssen sicherstellen, dass sie fokussiert sind und den Gameplan über die vollen 60 Minuten durchziehen. Außerdem ließen die Pioneers Cracks den unbedingten Hunger noch Toren im 3. Viertelfinalspiel etwas vermissen. Ohne diesen wird der Tabellenerste kaum zu bezwingen sein.