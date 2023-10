Pioneers Vorarlberg gegen HC Innsbruck im Westderby auf Heimsieg aus

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr steigt das Westderby in der Feldkircher Vorarlberghalle gegen den HC Innsbruck. Sowohl die Pioneers, als auch die Haie sind fulminant in die Saison gestartet und liegen aktuell auf den Tabellenplätzen 5 und 6.

PIV wollen Erfolgswelle weiter reiten

Die Pioneers Vorarlberg gehen mit einer beeindruckenden 3-Spiele Siegesserie in das Westderby und sind heiß darauf, die Erfolgsserie fortzusetzen. Besonders im Fokus steht dabei der Nordamerikaner Steven Owre, der bislang die Liga in der Torschützen- und Scorerliste anführt. Mit herausragenden Leistungen ist er zum absoluten Schlüsselspieler für die Vorarlberger geworden und wird sicherlich alles daran setzen, seine beeindruckende Bilanz weiter auszubauen.



Starke Tiroler bestätigen fantastische Vorsaison

Der HC Innsbruck hat bereits international für Furore gesorgt, indem sie bei ihrem Debüt in der Champions Hockey League Siege gegen Genf und Belfast einfahren konnten. Auch national läuft es bisher sehr gut: Sie stellen das beste Penaltykilling der Liga und liegen auf dem 5. Tabellenplatz. Was das beste Powerplay der ICE League um Steven Owre entgegenzusetzen hat, wird sich am Sonntag beim Westderby zeigen.



Es wird ein Kampf auf Augenhöhe erwartet, bei dem beide Teams alles geben werden, um als Sieger vom Eis zu gehen. Lasst uns gemeinsam diesen Eishockeyabend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!



BEMER Pioneers Vorarlberg – HC Innsbruck “Die Haie”

Sonntag, 8. Oktober, 17:00 Uhr, Vorarlberghalle, Feldkirch

Tickets fürs Spiel: Ticketshop