Pioneers Vorarlberg gastieren beim Rekordmeister KAC

Die BEMER Pioneers Vorarlberg sind am Freitag und Samstag zu Gast in Kärnten. Zunächst bekommt es das Team aus dem Ländle mit dem EC-KAC zu tun, ehe sie tags darauf auf den EC VSV treffen. Die Pioneers sind neben Pustertal bislang die Überraschungsmannschaft der Saison. Mit 15 Punkten haben sie aktuell sogar einen Punkt mehr als der KAC inne. Tabellarisch kommt es zu einem Nachbarschaftsduell zwischen dem Sechsten (PIV) und dem Siebenten (KAC). Am vergangenen Sonntag kassierte das Team aus Feldkirch im West-Derby gegen Innsbruck die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück. Die Rotjacken waren in drei der vergangenen fünf Spielen siegreich, zuletzt mit 4:3 zu Hause gegen Asiago, wo sie in dieser saison bislang alle vier Spiele gewonnen haben. Für die Klagenfurter ist es der beste Heimstart seit der Saison 2011/12, in der sie sogar die ersten sieben Heimspiele gewinnen konnten. Im direkten Vergleich feierten in der vergangenen Saison beide Teams je zwei Siege. Mit Steven Owre haben die Pioneers den Topcorer und Top-Torschützen in ihren Reihen. Der 27-jährige Kanadier, der im Sommer von Belfast nach Vorarlberg wechselte, hält bei 15 Punkten (10G / 5A). Beim KAC steht Verteidiger Jesper Jensen Aabo vor seiner Saisonpremiere. Der Däne verpasste aufgrund einer Unterkörperverletzung bislang alle Spiele.