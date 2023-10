Phishing-Betrug in Bludenz: Frau um 1.400 Euro betrogen

In Bludenz wurde eine 54-jährige Frau Opfer eines raffinierten Phishing-Betrugs, der sie um mehr als tausend Euro erleichterte.

Die Betrüger, deren Identität bislang unbekannt bleibt, bedienten sich einer immer häufiger auftretenden Methode, bei der sie sich als vertrauenswürdige Institution ausgaben, um an sensible Bankdaten zu gelangen.

Falsche Post-Website

Am 2. Oktober 2023 erhielt die Bludenzerin eine SMS, die sie dazu aufforderte, 1,10 Euro zu überweisen, um ein Paket zu erhalten. Der in der Nachricht enthaltene Link führte sie zu einer Webseite, die der der österreichischen Post täuschend ähnlich sah. In gutem Glauben loggte sich die Frau in ihr Online-Banking ein und tätigte die geforderte Überweisung. Dies ermöglichte es den Betrügern, sich Zugang zu ihren Bankdaten zu verschaffen.