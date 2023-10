Vorarlberg: Warnhinweis auf neue Betrugsmasche

Die Polizei Vorarlberg warnt vor einer die letzten Wochen neu in Erscheinung getretenen Betrugsmasche– Anrufe durch falscher Bankberater

Bei dieser geben sich die Betrüger – sowohl männliche als auch weibliche - als Bankmitarbeitende aus. Die Täter kontaktieren die Opfer telefonisch, wobei am Telefon die Nummer der lokal ansässigen Bank vorgetäuscht wird.

Die perfide Vorgehensweise der Betrüger

Folglich geben die falschen Bankmitarbeiter an, widerrechtliche Auslandszahlungen stoppen zu müssen und fordern die Opfer auf, einen Fernzugriff via ‚Anydesk‘ auf dem eigenen internetfähigen Gerät zu gestatten.

In weiterer Folge werden die Opfer zum Einstieg in das Onlinebanking gedrängt und anstatt angebliche Auslandsbuchungen zu stoppen, erzeugen die Betrüger neue Buchungen. Zeitgleich wird der Bildschirm beim Opfer schwarz und die Täter fordern diese auf, die Buchung via pushTan freizugeben.