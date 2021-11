Pflegerprotest, LKW-Fahrermangel und Wirtschaftsforum

Thomas Steurer, Landesvorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, WKV-Spartenobmann Transporte und Verkehr Michael Zimmermann und "Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Nicht nur in Großbritannien fehlen die LKW-Fahrer, sondern auch in Vorarlberg ist ein Mangel zu beklagen. Viele Fahrer werden demnächst in Pension gehen und der Nachwuchs fehlt. Wie sich der Mangel auf Vorarlberg auswirken wird und wie die Branche dagegen ankämpft, darüber redet WKV-Spartenobmann Michael Zimmermann heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".