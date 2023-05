Pfarre Mariahilf: Die Kirchenuhr läuft wieder

Am Dienstagnachmittag repariert

Am Dienstag wurde die Uhr repariert, wie Thomas Berger-Holzknecht erklärt. Um ca. 16 Uhr habe sie wieder funktioniert, so der Gemeindeleiter in Mariahilf gegenüber VOL.AT. Die Uhr stand darum länger still, weil sie nicht selbst repariert werden konnte. "Die Firma kommt aus Salzburg und sie sind nicht jede Woche für Wartungsarbeiten in Vorarlberg", meint er.