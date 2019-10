People's Viennaline: Kündigungen und ein Flugzeug weniger

Laut Medienberichten werden Ferienflüge abseits von Altenrhein eingestellt. Das Personal sei am Dienstagabend informiert worden.

2016 wuchs die Vorarlberger Fluglinie mit Heimatflughafen Altenrhein auf zwei Maschinen an, 2018 wollte man die Flotte mit dem Wechsel einer Embraer E170 auf die neuere E190-E2 modernisieren. Nun wird wieder reduziert.

Konzentration auf Altenrhein

Wie People's am Dienstag bekannt gibt, will man sich künftig auf das Angebot ab St. Gallen-Altenrhein fokussieren. Man werde mit dem kommenden Jahr nur noch Flüge nach Wien und saisonell in Feriendestinationen anbieten. Die bisher angebotenen Urlaubsflüge ab Memmingen, Bern, Salzburg und Wien werden eingestellt, da nicht mehr rentabel.