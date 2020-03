People´s Airline stellt Flugbetrieb komplett ein

Letzte Flüge dieses Wochenende - Die Bundeshauptstadt wird ab Montag bis auf Weiteres nur mehr per Bahn oder Pkw erreichbar sein.

People´s stellt ab der kommenden Woche den Flugbetrieb bis auf Weiteres komplett ein. Das berichtet die Airline in einer Mitteilung an die Medien.

"Die österreichische Regionalfluggesellschaft People’s setzt in Folge des vom österreichischen Bundesministerium ausgesprochenen Flugverbot von Österreich in die Schweiz ihre Linienflüge zwischen Altenrhein und Wien ab Montag, 16. März 2020 vorübergehend aus. Dies gilt solange bis das Flugverbot aufgehoben wird", heißt es in der Aussendung.