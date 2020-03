AUA und Laudamotion streichen weiter massiv Flüge

Die beiden größten Airlines am Flughafen Wien, Austrian Airlines und Laudamotion, streichen ihre Flugpläne nochmals drastisch zusammen. Die Lufthansa-Tochter AUA plant, im März und April bis zu 50 Prozent der Flüge nicht durchzuführen. Die Ryanair-Tochter Laudamotion teilte mit, im April das Flugprogramm um 30 Prozent zu reduzieren. Die Branche trifft der Nachfrageeinbruch infolge des Coronavirus.

Aufgrund der Epidemie hat die AUA bereits vergangene Woche ein Fünftel aller Flüge im März aus dem Europanetz gestrichen. Auch Kurzarbeit für alle 7.000 Mitarbeiter wurde beantragt. "Da die Lage angespannt bleibt und weiterhin starke Buchungsrückgänge zu verzeichnen sind, wird Austrian Airlines weitere Anpassungen am Flugplan vornehmen", hieß es am Mittwoch.

"Leider sind wir aufgrund der Entwicklung des Coronavirus dazu gezwungen, noch stärker und schmerzhafter in unser Flugprogramm einzugreifen als bisher. Die Lage bleibt unübersichtlich. Deswegen können wir weitere Maßnahmen nicht ausschließen. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Kunden für die Unregelmäßigkeiten im Flugplan und bitten um ihr Verständnis", erklärte AUA-Vorstand Andreas Otto. Passagiere werden umgebucht oder bekommen ihr Geld zurück.

Aufgrund eines behördlichen Landeverbots für Flüge aus ganz Italien, das seit Mittwoch gilt, werden auch von der AUA (Austrian Airlines) ab sofort auch Neapel und Rom nicht mehr angeflogen. Dieses Landeverbot erreichte die AUA am Mittwochvormittag vor dem geplanten Abflug aus Rom. Die betroffenen Passagiere mussten am römischen Flughafen am Boden bleiben und wurden großteils über München und Zürich nach Wien umgebucht, berichtet "Aviation Net". Die Maschine musste ohne Fluggäste nach Wien-Schwechat zurückfliegen.