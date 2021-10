PCR-Gurgeltest und Montforter Zwischentöne

Landesrätin Martina Rüscher und Hans-Joachim Gögl, Künstlerischer Leiter "Montforter Zwischentöne", sind heute zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

In den nächsten Tagen wird mit einem signifikanten Anstieg der Neuinfektionen gerechnet. Martina Rüscher stellte am Mittwoch die Teststrategie für den Herbst vor. Demnach sollen ab November die PCR-Gurgeltest in den Apotheken kostenlos zur Verfügung stehen. Details zum Infektionsgeschehen im Land und zur aktuellen Teststrategie, erläutert Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".