Patientenverfügungen auch in Vorarlberg auf dem Vormarsch

Gerade in Zeiten der Corona-Krise werden Patientenverfügungen immer gefragter, wie Notar Richard Forster in "Vorarlberg live" angibt.

Die Anzahl der Patientenverfügungen zur Regelung der lebenserhaltenden Maßnahmen steige auch in Vorarlberg stetig an, berichtet Richard Forster, Sprecher der Vorarlberger Notare, am Dienstag in "Vorarlberg live". Das Besondere an einer derartigen Verfügung sei, dass sie jederzeit geändert werden kann.