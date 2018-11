Pater Vinzenz wird neuer Abt der Mehrerau

Pater Prior Vinzenz Wohlwend wird neuer Abt der Mehrerau und folgt damit auf Anselm van der Linde. Das berichten die Vorarlberger Nachrichten.

Wie die “VN” erfahren haben, soll Pater Prior Vinzenz Wohlwend neuer Abt des Zisterzienserklosters Mehrerau-Wettingen werden. Pater Vinzenz führte die Abtei als Apostolischer Administrator seit Juli 2018 interimistisch. Grund dafür hatte der abrupte Rückzug des Abtes Anselm van der Linde am 12. Juli dieses Jahres gebildet. Anselm van der Linde hatte die Abteiführung praktisch über Nacht „aus persönlichen Gründen“ zurückgelegt und soll seither in Südafrika leben. In der Abtei wirken derzeit rund 20 Pater der Zisterzienser, jetzt hat der Vatikan offenbar aus einem Dreiervorschlag Pater Vinzenz zum Nachfolger von Anselm van der Linde bestellt. Das Kloster Mehrerau, zu dem auch ein Privatgymnasium zählt, untersteht kirchenrechtlich direkt dem Vatikan und nicht der Diözese Feldkirch.