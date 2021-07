Partystart, Hopp Schwiiz und Großprojekt Bregenz Mitte

Prof. Roland Gnaiger zum Projekt Bregenz Mitte, Martin Simma über das Comeback der Nachtgastronomie und Marcel Koller über die Fußball-EM und das Viertelfinale Schweiz gegen Spanien - am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

In der Landeshauptstadt bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Am Freitagnachmittag präsentierten die Verantwortlichen rund um Bürgermeister Ritsch die Pläne für das Konzept Bregenz Mitte. Im Studio wird Architekt Univ. Prof. Roland Gnaiger Einblick in die Pläne zum Großprojekt geben.