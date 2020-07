Park, Tiefgarage, Rathaus: Rosenthal-Areal wird zur Begegnungszone

In einem gemeinsamen Planungsprozess setzen die Stadt Hohenems und die Villa Rosenthal GmbH "weitere Impulse zur Stärkung des Stadtzentrums", wie es in einer Aussendung der Stadt heißt.

Die Hohenemser Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am Dienstag einen Beschluss gefällt, der gleich mehrere wichtige Schritte in der städtebaulichen Entwicklung von Hohenems behandelt: Mit der Villa Rosenthal GmbH als Eigentümerin des rund 10.000 Quadratmeter großen Areals, an der Kreuzung Radetzkystraße und Diepoldsauer Straße, wird ein sogenanntes "Wechselseitiges Verständnis" abgeschlossen, welches die Rahmenbedingungen für die Kooperation der kommenden Monate und Jahre festlegt. Im Entstehen begriffen ist auf diesem Areal bereits das künftige "Literaturhaus Vorarlberg", das in der zu sanierenden "Villa Iwan und Franziska Rosenthal" Platz findet. Zudem sollen ein neues Rathaus, ein öffentlicher Park und eine öffentliche Tiefgarage entstehen. Der Straßenraum an der Kreuzung Radetzkystraße/Diepoldsauer Straße wird neu gestaltet, der Verkehr entschleunigt.