Park-Opfer gehen auf die Barrikaden

Der W&W-Artikel über die Situation auf dem TEDi-Parkplatz in Feldkirch schlug vergangene Woche hohe Wellen. Nun wollen die Betroffenen die Sache selbst in die Hand nehmen.

Unzählige Leserreaktionen erreichten WANN & WO in der vergangenen Woche auf den Bericht über die vermeintliche Parkplatz-Abzocke am Haushaltsdiscounter TEDi in der Feldkircher Kaiserstraße hin – und die meisten Betroffenen waren derart verärgert, dass die Zuschriften besser nicht öffentlich gemacht werden.