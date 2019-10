Teure „Parktickets“ in Feldkirch

Seit Monaten hagelt es für TEDi-Kunden in Feldkirch teure Besitzstörungsklagen. Knackpunkt ist ein Privatparkplatz des Hausbesitzers.

Mit gut 250 Euro kann man viel machen. Einen Wochenend-Kurztrip, eine ausgedehnte Shoppingtour… oder einmal bei einem Haushaltsdiscounter in der Feldkircher Kaiserstraße parken – beziehungsweise schlicht vorbeifahren. Diesen Betrag mussten inzwischen nämlich Dutzende Vorarlberger zahlen, weil sie neben dem Geschäft parken wollten. Was auch grundsätzlich für Kunden erlaubt ist. Aber eben auf drei bestimmten Stellplätzen nicht, nämlich auf Privatparkplätzen. Doch statt entsprechenden Schildern hätten dort zumindest bis vor Kurzem Logos des Discounters sogar den Anschein erweckt, es handle sich um Kundenparkplätze. „Darauf bin wohl auch ich mit dem Auto meines Mannes reingefallen und mittlerweile ist die Forderung 1900 Euro plus Gerichtstermin“, erzählt Nadine Dunst-Ender WANN & WO. Sie hat daraufhin eine Facebook-Gruppe für Betroffene gegründet – und die zählt mittlerweile knapp 200 Mitglieder. „Was den Privatparkplatz angeht, hat der Besitzer ja auch Recht“, räumt Dunst-Ender ein. „Es stellen sich dabei aber zwei Fragen: Wozu das Logo des Geschäfts an dem Stellplatz? Und wozu in Kameras investieren, aber nicht kennzeichnen, dass man nicht durchfahren darf? Würde ich wollen, dass keiner auf meinem Weg fährt, würde ich statt der Kamera ein Schild aufhängen.“