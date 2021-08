Paralympics in Tokio mit Thomas Flax eröffnet

Die Paralympischen Spiele von Tokio haben offiziell begonnen. Mit dabei: Der Dornbirner Thomas Flax, der als Rollstuhltennisspieler im Einzel und im Doppel startet.

Unter verschärften Corona-Beschränkungen sind in Tokio die Paralympics eröffnet worden.

all

all

self

self

Das Paralympic Team Austria mit dem Dornbirner Thomas Flax marschierte als 31. Nation ins Stadion ein. Bis zum 5. September kämpfen körperbehinderte Sportler in der japanischen Hauptstadt um Medaillen.

Paralympische Spiele in Tokio eröffnet

Mit der Teilnahme bei den paralympischen Spielen geht für den 37-jährigen Rollstuhltennisspieler Thomas Flax ein großer sportlicher Traum in Erfüllung, er tritt als Rollstuhltennisspieler im Einzel und Doppel an und startet am Freitag ins Turnier.