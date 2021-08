Paralympics-Teilnahme als "persönliche Goldmedaille"

Rollstuhltennisspieler Thomas Flax über seine bevorstehende Teilname bei den Paralympics in Tokio.

Der große sportliche Traum von Thomas Flax geht in Erfüllung. Der 37-jährige Rollstuhltennisspieler wurde für die 16. Paralympics vom 25. August bis 6. September in Tokio nominiert.

"Persönliche Goldmedaille"

Bei "Vorarlberg LIVE" gab der Dornbirner einen Einblick in seine Vorbereitungszeit für das Großereignis. Flax bleibt dabei realistisch und fährt nicht mit der Erwartung einer Medaille nach Tokio. Der 29-Jährige möchte in Japan sein Potenzial abrufen und die olympische Atmosphäre genießen. Alleine die Nominierung für die Paralympics sei seine "persönliche Goldmedaille", so der sympathische Rollstuhltennisspieler.