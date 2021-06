Karlheinz Kopf sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt und die Zukunft der Klimapolitik.

Weniger Corona-Fälle, die Inzidenzen sinken im ganzen Land, die Wirtschaft kann wieder fast normal arbeiten - die Arbeitslosenzahlen sind dennoch hoch, die Welle der Einstellungen blieb bislang aus. "Wir haben eine paradoxe Situation am Arbeitsmarkt", erklärt Karlheinz Kopf, Nationalratsabgeordneter der ÖVP und Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, am Freitag in "Vorarlberg LIVE". Es gebe in Österreich derzeit "ein paar hunderttausend Arbeitslose" und gleichzeitig auch über 100.000 offene Stellen. Die sei natürlich auch auf die fehlende Qualifikation zurückzuführen, weshalb der Bund stark in die Umqualifikation - besonders von Geringqualifizierten - investieren will. Besonders im Handwerk würden Fachkräfte benötigt werden.