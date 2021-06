"ÖVP hält U-Ausschuss für 'Kaffeeklatsch'"

Der Ibiza-U-Ausschuss wurde nicht verlängert - Kritik dafür hagelt es auch von den NEOS. Stephanie Krisper sprach in "Vorarlberg LIVE" über Hindernisse und Alternativen.

Am 15. Juli muss der Ibiza-U-Ausschuss seine Arbeit beenden. Eine dritte Verlängerung ist gescheitert, nachdem die Grünen und die ÖVP nicht zugestimmt hatten. Vonseiten der ÖVP habe man die Arbeit im Ausschuss "zermürbend" gestalten wollen, sagt Stephanie Kripser, Nationalratsabgeordnete der NEOS, am Freitag in "Vorarlberg LIVE".