Pandemie: Gewalt an Kindern zugenommen

Kinder und Jugendliche sind von der Pandemie besonders betroffen. Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch war am Dienstagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" um über diese Problematik zu sprechen.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft wurde in den letzten zwei Pandemiejahren mit unterschiedlichen Themen konfrontiert. Unter anderem sagt Rauch, dass zu Beginn viele rechtliche Fragen geklärt werden mussten. "Damals war es kaum möglich die Kinder jeweils zu besuchen, wenn ein Elternteil in der Schweiz oder in Liechtenstein gewohnt hat und das andere Elternteil in Vorarlberg".