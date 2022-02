Bundesrat, Jugendhilfe und Situation in den Spitälern

Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs, Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch und Dr. Hermann Blaßnig, Vizepräsident der Ärztekammer, sind heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP) ist seit Anfang des Jahres Bundesratspräsidentin. Der Vorsitz im Bundesrat wechselt sich halbjährlich ab. Sie wird sich mit der Zukunft dezentraler Lebensräume beschäftigen. "Die ländlichen Regionen haben enormes Zukunftspotential. Mit zunehmender Digitalisierung und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs werden neue Jobs in den ländlichen Gemeinden entstehen", so die Bundesratspräsidentin und Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung Vorarlberg. Über den Arbeitsplatz der Zukunft und die Pläne des Bundesrats redet Christine Schwarz-Fuchs heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".