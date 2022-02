Palm kapituliert: Das Ende der FBP-Proteste in Bregenz?

Offener Brief

In einem offenen Brief, der VOL.AT vorliegt, zieht Veranstalter und FBP-Bundesparteiobmann Georg Palm nun zurück und verkündet heute das Ende der von ihm organisierten Corona-Protestmärsche in Bregenz:

"Wir sind am 27.01.22 mit Vorstandsmitgliedern der WIGEM Bregenz und der Stadt Bregenz, in den Dialog getreten und konnten in einem sehr wertschätzenden und lösungsorientierten Gespräch unseren Standpunkt darlegen. Die Entwicklungen am darauffolgenden Wochenende und die schlussendliche Ablehnung des Dialoges durch den Landeshauptmann, führten dann leider zur Durchführung der Proteste, welche nun seit Montag, den 31.01.22 anhalten. Diese Proteste enden heute von unserer Seite, da wir keinen weiteren Schaden in Kauf nehmen, welcher durch die Unbereitschaft zum Dialog eines Einzelnen herbeigeführt wurde. Unser Ziel war und ist es, dass unsere Gesellschaft wieder in eine Normalität zurückfindet, in welcher Spaltung und Klassifizierung von Menschen keinen Platz mehr findet und in der der Umgang mit Covid ohne erhebliche Einschränkungen erlernt und praktiziert wird!"