Bregenz: So viele Anzeigen hagelte es bei Corona-Demo

Polizei: Nahezu jeder

Demo-Teilnehmer angezeigt

Diese wurden gestern in die Tat umgesetzt. Mit einem erhöhten Polizeiaufgebot wurde versucht, dem immer aggressiver werdenden Treiben bei den täglich stattfindenden Corona-Demos in der Landeshauptstadt Einhalt zu gebieten. Von laut Polizei rund 170 Teilnehmern wurden allein gestern 163 angezeigt. Bei den Delikten handle es sich um Übertretungen gegen die Maskenverordnung. "Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz erfolgreich, über 100 Beamte und Beamtinnen waren im Einsatz. Wir werden die Kontrolltätigkeiten diese Woche in diesem Ausmaß weiterverfolgen. Natürlich war die Situation nach dem Vorfall auch bei den Kollegen und Kolleginnen angespannt. Die Polizei erfüllt nur ihren Auftrag und sorgt für die Sicherheit aller Beteiligten. Wir befinden uns auch in engem Kontakt mit den Veranstaltern. Es herrscht, trotz unterschiedlicher Sichtweisen, gutes Einvernehmen", schließt Susanne Dilp, Polizeisprecherin LPD Vorarlberg.