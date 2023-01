ÖVP möchte Asylwerber zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichten

Die ÖVP Vorarlberg kann sich vorstellen, Asylwerber zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten.

"Ein Asylwerber hat Rechte und Pflichten. Er wird in Österreich während des Verfahrens entsprechend versorgt. Daher darf der Staat von ihm auch eine Gegenleistung erwarten", sagte Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung. Gerade in den Gemeinden gebe es eine Reihe von Tätigkeiten, die immer schwerer von Gemeindemitarbeitern alleine bewältigt werden könnten, so Frühstück.