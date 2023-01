Die Neujahrsansprache von Landeshauptmann Wallner

Zusammenhalt und Zuversicht stehen im Mittelpunkt der Neujahrsansprache des Landeshauptmanns.

Auf die Stärken besinnen

Nicht nur in seiner Funktion als Landeshauptmann blickt Wallner auf ein bewegtes Jahr zurück, sondern auch aus ganz persönlicher Sicht, wie er in seiner Neujahrsansprache festhält: „Mir ist bewusst geworden, was zählt: Die Zeit mit Familie und Freunden, Momente in der Natur, eine gewisse Gelassenheit und Dankbarkeit für die Gesundheit. Nichts davon ist selbstverständlich.“ Gerade in schwierigen Zeiten müsse man sich auf die Stärken besinnen. Dies gelte auch für die Arbeit für das Land Vorarlberg.