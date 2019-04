Osterverkehr in Vorarlberg: 23 Unfälle - elf Führerscheinabnahmen

Bregenz - Im Vergleich zum Vorjahr ereigneten sich im Osterverkehr in Vorarlberg deutlich mehr Verkehrsunfälle. Auch mehr Personen waren alkoholisiert unterwegs.

Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag wurden in Vorarlberg bei insgesamt 23 Verkehrsunfällen 33 Menschen verletzt, im Vergleichszeitraum 2018 wurden bei 14 Verkehrsunfällen 19 Menschen verletzt. Es mussten keine Toten beklagt werden. Am Sonntagmittag fuhr eine 33-jährige Pkw-Lenkerin mit ihren zwei Kindern, 7 und 14 Jahre alt, auf dem Amerlügner Weg gegen einen Baum, das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden dabei verletzt, ein Alkotest verlief positiv. So wurde bei der Mutter ein erheblicher Alkoholspiegel festgestellt, bestätigt die Polizei auf Nachfrage. In Hittisau verunglückten zwei Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß, beide wurden zum Teil schwer verletzt.