Vorarlberg: Alko-Lenkerin kracht gegen Baum

Am Sonntagmittag krachte eine 33-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.

Am Sonntag gegen 12:25 Uhr fuhr eine 33-jährige PKW-Lenkerin mit ihren zwei Kindern, 7 und 14 Jahre alt, auf dem Amerlügner Weg in Frastanz in Fahrtrichtung Amerlügen. Dabei fuhr sie in einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die drei Fahrzeuginsassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie konnten sich selbständig aus dem PKW befreien.