Österreich verbietet jetzt diese Suppe auf der Speisekarte

Österreich nimmt eine Vorbildrolle beim Hai-Schutz ein und beschränkt jetzt per Verordnung die Einfuhr kommerzieller Haifischprodukte.

In einem gemeinsamen Entschließungsantrag forderten im Dezember 2022 alle im Nationalrat vertretenen Parteien im Sinne des Artenschutzes ein nationales Importverbot von Haiprodukten nach Österreich. Auf Basis dessen hat Klima- und Umweltschutzministerin Leonore Gewessler eine Verordnung erarbeitet, mit der die Einfuhr kommerzieller Haiprodukte beschränkt und kontrolliert wird. Sie wird im Laufe der nächsten Tage in Kraft treten.

Niedrigster Stand seit Menschengedenken

"Die leider immer noch weit verbreitete Haifischflossensuppe gehört damit in Österreich der Vergangenheit an. Auch die Einfuhr von Hai-Gebissen oder anderen Produkten wird in Zukunft nicht mehr legal möglich sein", erklärt Hammer.