Was Sie tun sollten, wenn Sie einem Hai begegnen

Momentan wird von Stränden weltweit vermehrt über Hai-Sichtungen und teils sogar Hai-Attacken berichtet. Doch was ist im Ernstfall zu tun, wenn man beim Schwimmen im Meer plötzlich einem Hai begegnet?

1. Ruhe bewahren

2. Vertikal schwimmen

3. Augenkontakt

4. Eins auf die Schnauze!

Schwimmt der Hai geradewegs auf sie zu, sollten Sie das Tier am Kopf oder der Schnauze mit der flachen Hand berühren. Drücken Sie den Hai so in eine andere Richtung. Das vertreibt das Tier in den meisten Fällen sofort. Sollte das Tier besonders neugierig sein und sich trotzdem nicht abwenden, raten Experten zu einem Schlag auf die Kiemen des Hais.