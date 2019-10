"Original Play" - Verfahren eingeleitet

Nach massiver Kritik am Verein "Original Play", bei dessen Kursen fremde Erwachsene mit Kinder und Jugendliche rangeln, hat die Volksanwaltschaft am Montag amtswegig ein Prüfverfahren eingeleitet.

Die Volksanwaltschaft will von den Landeshauptleuten hinsichtlich der Kindergärten und vom Bildungsministerium betreffend der Schulen Auskunft bekommen, wie viele Einsätze von "Original Play" es jeweils gegeben hat und ob es auch schon zu Beschwerden gekommen ist. "Auch ob die Eltern vorab über den Einsatz des Vereins an den betreffenden Bildungsstätten informiert wurden, würde uns interessieren", meinte Rosenkranz.

Situation in Vorarlberg

Vergangenes Jahr wurde "Original Play" als Fortbildung in Dornbirn angeboten. Organisiert wurde dies laut Webseite auch von der Sportabteilung des Landes wie auch der Stadt Dornbirn in Zusammenarbeit mit dem Eltern-Kind-Turnen und der Vorarlberger Turnerschaft. Dem widerspricht jedoch das Land Vorarlberg auf VOL.AT-Anfrage: Die Sportabteilung sei nicht eingebunden gewesen, das Eltern-Kind-Turnen erhalte nur eine grundsätzliche Jahresförderung von einigen hundert Euro. Die Zielgruppe waren Pädagogen, Eltern, Sportverbände und Kinderbetreuer. Auch die katholische Kirche in Vorarlberg hatte bereits Berührungen mit "Original Play". So gab es Vorträge in St. Arbogast oder auch Veranstaltungen in Familientreffs.