"Original Play": Vorarlberger zum umstrittenen Verein

Der auch in Österreich tätige Verein "Original Play" ist in Deutschland mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Bei Workshops des Vereins "rangeln" Vereinsmitglieder unter anderem mit Kindergarten- und Volksschulkindern. Um herauszufinden, was Vorarlberger zu dem Thema zu sagen haben, hat VOL.AT nachgefragt.