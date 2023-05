OpenAI könnte wegen neuer KI-Vorschriften EU verlassen

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI zieht angesichts der bevorstehenden Vorschriften der Europäischen Union für künstliche Intelligenz (KI) einen Rückzug aus Europa in Erwägung.

Vor einem solchen Schritt werde OpenAI sich zunächst bemühen, die europäischen Vorgaben einzuhalten, sobald sie feststehen, sagte Sam Altman, Mitgründer und Chef der Microsoft-Beteiligung OpenAI am Mittwoch auf einer Veranstaltung in London.

Vorschlag noch Gegenstand laufender Diskussionen

"Europa darf sich von US-Konzernen nicht unter Druck setzen lassen"

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) sah den Weg der EU durch die Reaktion von OpenAI bestätigt. "Die Reaktion von OpenAI zeigt, dass wir am richtigen Weg sind, Europa darf sich dabei von US-amerikanischen Konzernen nicht unter Druck setzen lassen", erklärte Tursky in einer Stellungnahme am Donnerstag. Wichtig sei nun, rasch zu einer klugen Regulierung zu kommen, "die Innovation in Europa ermöglicht aber gleichzeitig Massenüberwachung oder Social Scoring mittels KI-Anwendungen untersagt".