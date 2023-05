KI-Guru warnt vor ChatGPT und Co und kündigt bei Google

Google-Entwickler und KI-Pionier Hinton kündigt Job und warnt vor Gefahren der Künstlichen Intelligenz.

Geoffrey Hinton, ein führender Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI) beim US-Konzern Google, hat seinen Job gekündigt und warnt nun vor einer unkontrollierbaren Entwicklung besonders fortgeschrittener KI. Die Fortschritte im Feld der KI bedeuteten "ernste Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit", warnte Hinton in der "New York Times" vom Montag vor allem vor der Verbreitung von Falschinformationen und der Gefahr für Arbeitsplätze.

Menschliche Intelligenz wird zum Teil in den Schatten gestellt

Hinton sagte der Zeitung, der Wettbewerb bringe die Technologieunternehmen dazu, "in einem gefährlichen Tempo" immer neue KI zu entwickeln. "Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen", sagte er. Google und das Unternehmen OpenAI - das Startup, das den bekannten Chatbot ChatGPT entwickelt hat - begannen im vergangenen Jahr damit, lernende Systeme zu entwickeln, die dafür eine sehr viel größere Datenmenge als zuvor nutzen. Hinton sagte der "New York Times", diese Systeme würden aufgrund der schieren Datenmenge die menschliche Intelligenz in mancher Hinsicht in den Schatten stellen.