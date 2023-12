Open Air St. Gallen: Diese Bands kommen zum OASG 2024 ins Sittertobel

Das Open Air St. Gallen (OASG) hat die ersten Acts für sein Line-up 2024 bekannt gegeben. Mit Bands wie Placebo, Queens of the Stone Age und K.I.Z wird das Festival wieder ein musikalisches Highlight werden.

Das Open Air St. Gallen (OASG), eines der führenden Musikfestivals in der Schweiz, hat die ersten Acts für sein lang erwartetes Line-up für die Ausgabe 2024 bekannt gegeben.

Placebo, Queens of the Stone Age, K.I.Z, Nina Chuba, Bilderbuch & Co

Zu den Höhepunkten gehören Bands und Künstler wie Placebo, Provinz, The Chainsmokers und Queen of the Stone Age. Auch die deutsche Sängerin Nina Chuba wird auf der Bühne stehen. Weitere Acts, die für Begeisterung sorgen, sind K.I.Z, BHZ, Tom Odell, The Hives, 01099, Bilderbuch, Ròisìn Murphy, Ofenbach und Sportfreunde Stiller. Das Line-up spiegelt die Vielfalt des Festivals wider, das verschiedene Musikgenres von Rock über Pop bis hin zu Elektro abdeckt.

Elektronischer Sound

Neben diesen großen Namen werden auch aufstrebende Künstler wie Soho Bani, Bukahara, Black Sea Dahu und Mayberg zu sehen sein. Zudem werden Fans von Lauren Spencer-Smith, Dabu Fantastic, Ennio und Dilla ihre musikalischen Fähigkeiten bewundern können. Die elektronische Musikszene wird durch Künstler wie Eptic, Benjamin Amaru, Parra for Cuva, Paula Carolina und Talk vertreten sein.

Nina Chuba























© APA/FLORIAN WIESER

Vorverkauf startet am Donnerstag

Die Veranstalter gaben bekannt, dass das Line-up der Plaza- und Daydancebühne im Frühjahr folgen wird. Der offizielle Vorverkauf für das Festival startet am Donnerstag, 14. Dezember, um 10 Uhr. Die ersten 5000 limitierten Fantickets waren bereits kurz nach der Festivalausgabe 2023 ausverkauft. Der 4-Tagespass für das Festival kostet 277 Franken, inklusive einem Klimabeitrag von fünf Franken. Zum Vergleich: Ein Festival-Pass für das Szene Open Air in Lustenau (3 Tage) kostet 142,94 Euro.

Festival soll umweltfreundlicher werden

Eine weitere spannende Neuerung ist die Partnerschaft mit SBB Railaway, die eine kostenlose An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der ganzen Schweiz für alle Festivalbesucher bietet. Dies ist ein Teil des Bestrebens der Veranstalter, nachhaltige Reisemöglichkeiten zu fördern und das Festival umweltfreundlicher zu gestalten.

