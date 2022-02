Omikron: Probleme bei der Post-Zustellung in Dornbirn

In Dornbirn blieb in den vergangenen Wochen so mancher Briefkasten leer. Grund dafür waren coronabedingte Verzögerungen in der Zustellung.

Immer wieder kommt es vor, dass die Post im Ländle länger braucht. Postkunden beklagen sich derzeit erneut über schleppende Zustellung. Eine Woche lang habe er keine Post bekommen, berichtet ein Dornbirner. Ein anderer fand sogar zwei Wochen lang einen leeren Briefkasten vor.

Coronabedingte Ausfälle

"Wir hatten coronabedingte Ausfälle", erklärt Post-Pressesprecher Markus Leitgeb auf VOL.AT-Anfrage. "Wir sollten aber heute beziehungsweise morgen die Kolleginnen zurück im Dienst haben." Aufgrund der Ausfälle sei es leider ein paar Tage lang zu Verzögerungen gekommen. Besonders betroffen waren laut Leitgeb die beiden Rayone Hatlerdorf und Rohrbach: "Da waren es ein, zwei Personen."

Verzögerungen bereits im Winter



Spätestens ab Montag sollte alles wieder seinen gewohnten Gang gehen, verdeutlicht er gegenüber VOL.AT. Man sei wieder dementsprechend besetzt, um normal zustellen zu können. Bereits im Herbst und Winter - in der Hochsaison der Post AG - gab es Verzögerungen bei der Zustellung. "Da hatten wir hohe Mengen und Krankenstände", gibt der Pressesprecher zu verstehen. War es damals die Grippesaison, ist es heute das Coronavirus.

Mähr: "Corona spielt groß mit"

Auch Postgewerkschafter Franz Mähr bestätigt, dass es Covid-bedingt zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen kann. "Corona ist derzeit auch bei der Post nicht grade der positive Personalglücksbringer", gibt er gegenüber VOL.AT zu verstehen. Die Pandemie spiele wie in anderen Branchen auch groß mit. "Da kann glaub ich niemand was dafür", verdeutlicht der Personalvertreter.