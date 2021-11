Personalmangel bei der Post: Das sind die Gründe

Postgewerkschafter Franz Mähr war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über das Personalproblem, die Überlastung der Mitarbeiter und wie sich der Lockdown auf die Zusteller auswirkt.

Bei der Österreichischen Post steht man in der Pandemie vor Herausforderungen, vor allem was die steigenden Paketmengen angeht. Personalmangel spielt dabei auch eine große Rolle, die Arbeitsmärkte seien ausgetrocknet. Gerade in Vorarlberg und Tirol sei es eine Herausforderung, qualifiziertes Personal zu bekommen: "Wir würden sofort in Vorarlberg 100 Zusteller mehr einstellen", so Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Post AG. Franz Mähr von der Postgewerkschaft war bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Personalmangel, Impfpflicht und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.