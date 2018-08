Oma erstochen: 27-Jährige gesteht Tat

Vergangenen Freitag wurde eine 85-jährige Lindauerin erstochen. Ihre 27-jährige Enkelin hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt.

In Psychiatrie

Nach bisherigen Ermittlungen kam es aber in den vergangenen Tagen immer wieder zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Frauen – alle drei Deutsche, die unter einem Dach wohnten, wie die Polizei am Freitagabend mitteilt. Nach Angaben der Polizei wurde am Samstag ein Unterbringungsbefehl erlassen, die Frau wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Jedoch sei zu klären, ob die Frau schuldfähig ist. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Kempten ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.