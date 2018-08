Lindau: 27-Jährige soll Oma erstochen haben

Eine 27-jährige Frau soll in Lindau am Bodensee ihre 85-jährige Großmutter erstochen und ihre 55-jährige Mutter lebensgefährlich verletzt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Frauen – alle drei Deutsche, die unter einem Dach wohnten, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Am Nachmittag sei dann ein Notruf bei der Polizei eingegangen, bei dem die Mutter einen Messerangriff der Tochter gemeldet habe. Die Mutter hatte sich demzufolge in einem Raum in Sicherheit gebracht.