Olympia 2026: Zu freizügig? Empörung über US-Damenoutfits von Nike!

Großer Wirbel um Nike Outfits, die die Damen der USA bei den Olympischen Spielen 2026 in Paris tragen sollen.

Die neuen Olympia- und Paralympics-Outfits von Nike kommen nicht überall gut an. Besonders die Outfits der USA sorgen für ordentlich Wirbel unter den Athletinnen. Und das zurecht, wie viele im Netz meinen.

Knall-pink ins Aus geschossen

Bei einem Event in Paris gab Nike Einblicke in die Leichtathletik-Ausrüstung der US-Amerikaner. Das Outfit der Männer besteht aus einer königsblauen Hose, die bis zur Mitte der Oberschenkel geht. Dazu ein rot-blaues Tanktop in Batik-Optik, die Brust schmückt ein großer „USA“ Schriftzug. Beides hauteng, für eine bessere Dynamik.