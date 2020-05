Ohneberg investiert in Berliner Startup

Ohneberg und B&C stecken einstellige Millionensumme in "Kreatize"

Das Millionen-Investment soll dem Berliner Start-up ermöglichen, Marktführer in Europa zu werden.

Die Wiener B&C Innovation Investments (BCII) investiert gemeinsam mit dem Vorarlberger Industriellen Martin Ohneberg eine "mittlere einstellige Millionensumme", also um die 5 Mio. Euro, in das Berliner Start-up Kreatize. Genauere Details zur Kapitalerhöhung wurden am Montag nicht bekanntgegeben.

Know-how im Maschinenbau

Kreatize will speziell Maschinenbauunternehmen helfen, den kompletten Prozess von der Bestellung bis zur Lieferung von Industriebauteilen kostengünstig und schnell abzuwickeln. Gegründet wurde die B2B-Plattform von Simon Tüchelmann (Firmenchef) und Daniel A. Garcia Rodriguez (Technikchef) im Jahr 2015.

Großer B2B-Markt

"Kreatize hat schon über die letzten Jahre starkes Wachstum gezeigt und wir sind vom weiteren Potenzial und der Relevanz für die österreichische Industrie überzeugt", so B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer am Montag in einer Aussendung. Mit rund 700 Mrd. Euro Volumen zähle der Maschinenbaumarkt zu einem der größten und zugleich höchst fragmentierten B2B-Märkten Europas.

Ziel: Marktführer in Europa

Das Investment soll dem Start-up ermöglichen, den österreichischen Markt zu erschließen und Marktführer in Europa zu werden. Die B&C-Gruppe ist Mehrheitsaktionärin von Lenzing, AMAG und Semperit. Neben Kreatize hält B&C Innovation Investments Beteiligungen an TTTech, Flightkeys, Kinexon, Citrine, Frequentis und Klarx.

"Durch das intelligente Geschäftsmodell und die bereits große internationale Lieferanten- und Kundenbasis wird Kreatize einem der zukünftigen Trends der "Glokalisierung", also die Anpassung an lokale Märkte, gerecht", so Co-Investor Martin Ohneberg. Er ist Chef des Vorarlberger Automobilzulieferers Henn und Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg.

